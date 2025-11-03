'Operación Santo': El secreto detrás del robo de los relojes de Iker Casillas

Esta semana, el Territorio Negro de Luis Rendueles y Manuel Marlasca se ha permitido una pequeña incursión en el terreno deportivo. Pero no para hablar de goles, sino de un robo de guante blanco que tiene como protagonista a uno de los nombres más queridos del fútbol español: Iker Casillas.

El pasado 16 de octubre, Iker Casillas denunció en dependencias de la Policía Nacional la desaparición de varios relojes de su casa. A simple vista no había señales de forcejeo: no se forzaron puertas ni ventanas, y la vivienda permanecía aparentemente intacta. Sin embargo, la inspección reveló que cinco de los relojes auténticos habían sido sustituidos por imitaciones baratas, mientras que el resto de la colección seguía en el armario.

Los agentes comprobaron que, meses antes, Casillas había realizado un inventario fotográfico de su colección —Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, entre otros— y había dejado una copia impresa del dossier en un mueble de la casa. Ese descuido fue, según la investigación, la pieza clave: el documento pudo ser visto, fotografiado o consultado por alguien con acceso habitual al domicilio.