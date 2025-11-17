Marlasca y Rendueles revelan la historia detrás del asesinato de Borja Villacís, el hermano de Begoña Villacís

Manu Marlasca y Luis Rendueles han explicado este lunes en Más de uno la llamada Operación Pardo, que investiga el asesinato de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid. Se trata de un crimen todavía pendiente de juicio, que sorprendió tanto por su ejecución como por sus protagonistas: una madre, su hijo y un amigo de este, todos ellos en prisión provisional.

El 4 de junio de 2024, a plena luz del día, Villacís fue acribillado en una carretera próxima a El Pardo. Según la investigación policial, ni él era el objetivo principal ni existía una conspiración compleja detrás del crimen. Uno de los investigadores lo resume así: "Fue un asesinato trivial, casi banal, como la mayoría en España".

Un asesinato sin objetivo claro

El móvil, lejos de responder a una trama elaborada, se reduce a una cadena de rencores entre viejas amistades de extrema derecha reconvertidas en delincuentes comunes. El principal sospechoso es Kevin, un joven con pasado neonazi que mantenía un conflicto con un antiguo amigo, David 'el Búlgaro', ex portero de discoteca.

Villacís estaba allí por casualidad. Acompañaba a un amigo, Luis 'el Pecas', que intentaba mediar entre Kevin y el Búlgaro para evitar un conflicto mayor. La policía sostiene que los asesinos ni siquiera sabían que Borja Villacís acudiría al encuentro. El tercer participante en el crimen es Ismail, un joven marroquí reclutado a última hora. Según los investigadores, Kevin le pagó 950 euros la noche anterior al asesinato. En el concepto de la transferencia escribió: "Mamada". Para la policía, ese es el pago por participar como sicario.

Los hechos: choque, tiroteo y huida caótica

Kevin acudió al punto de encuentro en un BMW alquilado a nombre de su madre. Llevaba un fusil, chaleco táctico y un pasamontañas. En el asiento del copiloto iba Ismail. La madre Kevin conducía.

Cuando los coches de la otra parte se acercaron al lugar, el vehículo de los asesinos embistió al coche donde viajaban Villacís y Luis 'el Pecas'. Kevin e Ismail bajaron y abrieron fuego: mataron a Borja Villacís mientras intentaba huir hacia la cuneta y dejaron gravemente herido al Pecas. Dispararon también contra el coche de David el Búlgaro y hasta contra vehículos de personas ajenas a la escena.

Lejos de tener un plan profesional de fuga, la madre intentó cambiar las matrículas del BMW a pie de carretera. Su huida fue grabada por cámaras cercanas a las instalaciones de Telecinco. Fue detenida horas después en una gasolinera. Kevin fue arrestado al día siguiente. El tercer tirador, Ismail, no fue identificado hasta meses después, gracias a su presencia en TikTok.

La investigación judicial

Los dos jóvenes están en prisión acusados de asesinato. La madre, aunque no disparó, está imputada como cooperadora necesaria, al entender la policía que sin su participación el crimen no habría sido posible. La causa está pendiente de juicio. La operación policial que reconstruyó los hechos recibe el nombre de Operación Pardo, en referencia al lugar donde se produjo el crimen.