Manu Marlasca y Luis Rendueles desvelan la terrible historia de la tétrada oscura de Montserrat

En Territorio Negro, Carlos Alsina conversó con Manu Marlasca y Luis Rendueles sobre Montserrat Nin, condenada a 33 años y medio de cárcel por el asesinato de su pareja, Aleix Álvarez, en Ripollet (Barcelona). Los psiquiatras la describen como un caso claro de tétrada oscura —psicopatía, narcisismo, maquiavelismo y sadismo—, un perfil poco común en mujeres.

Pese a que en un inicio la mujer trató de hacer pasar el asesinato como algo ajeno a ella, los Mossos d’Esquadra descubrieron que Aleix presentaba hematomas por todo el cuerpo, además de una puñalada mortal en el corazón. En su móvil, Montserrat acumulaba más de 630.000 archivos de audio y vídeo, muchos de ellos grabaciones de las palizas, humillaciones y amenazas que infligía a su víctima. En una de esas grabaciones, reproducida durante el juicio, se la escucha decirle: "Te comenzaré a dar hostias hasta que no me quede cuerpo. Tenme miedo."

Durante meses, Aleix vivió bajo un régimen de terror psicológico. Ella le controlaba, lo aisló de su familia y llegó a obligarle a grabar confesiones forzadas en las que decía frases como: "Si no cumplo las normas, que maten a mi hijo." La manipulación alcanzó niveles extremos: Montserrat llegó a amenazarle con denunciarle falsamente por violencia machista y presumía de tener contactos en la policía o en el mundo del crimen.

El crimen fue el punto final a una relación marcada por el control y la violencia. Los investigadores descubrieron que otras víctimas también sufrieron su brutalidad, entre ellas un hombre con discapacidad al que llegó a atacar con una táser. En palabras de Marlasca, "fue un descenso a los infiernos con pruebas grabadas que estremecieron al jurado".