Programa especial 'Más de uno' desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso

Onda Cero celebra del 30 de septiembre al 5 de octubre la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia, con la emisión de los principales programas de la cadena en algunos de los lugares emblemáticos de la Denominación de Origen La Mancha.

Uno de ellos es la Cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso, que será el escenario donde 'Más de uno' realizará su programa. Junto a buena parte de los colaboradores de Alsina, como Rubén Amón, Marta García Aller, Carlos Rodríguez Braun o Begoña Gómez de la Fuente, conoceremos cómo se desarrolla la vendimia en la cooperativa más grande del mundo, enclavada en Tomelloso.

Tomelloso, ciudad del vino

Tomelloso es una de las localidades más decisivas en la producción vitivinícola de España, ya que sus vinos no solo son referencia en nuestro país, sino también en el resto del mundo, gracias a los canales de exportación abiertos por la Cooperativa Virgen de las Viñas.

La Cooperativa Virgen de las Viñas es la más grande del mundo y en estos días de vendimia alcanza cifras astronómicas de recogida de uva, así como de producción y facturación, llegando a ser uno de los grandes y principales referentes de su sector.

Entrevista al presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas

De ello hablará Carlos Alsina con el presidente de la cooperativa, Rafael Torres, que explicará el complejo proceso de funcionamiento de una institución que desde 1961 agrupa al mayor número de viticultores de Tomelloso.

Además, Alsina hablará con el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, sobre el apoyo y la ayuda explícita que la administración autonómica da al sector del vino.

La iniciativa radiofónica, cuyo patrocinador principal es el Consejo Regulador, tiene como objetivo promocionar la calidad de los vinos de la DO Mancha y explicar al mundo cómo se realiza la vendimia en la mayor extensión de viñedo de Europa, por donde pasarán en los próximos días las principales estrellas de las cadenas de Atresmedia Radio, con la colaboración de la Junta de Comunidades, Diputación de Ciudad Real y las principales bodegas de la Denominación de Origen.