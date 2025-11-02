'Más de uno' dedica un programa especial a los cuidados familiares en España

Este martes 4 de noviembre, 'Más de uno' emite un programa especial centrado en una realidad que afecta a millones de hogares españoles: los cuidados familiares.

De la mano de Carlos Alsina, el programa abordará en profundidad las principales conclusiones del I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, un trabajo pionero avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que analiza el papel y el impacto de los cuidadores no profesionales en la sociedad actual.

Con entrevistas en directo, análisis y testimonios en primera persona, este espacio especial busca dar visibilidad a quienes, muchas veces en silencio, sostienen la salud y el bienestar de sus mayores.

Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa | Antonio José Morales

Más de la mitad de las personas cuidadoras pertenece a la "generación sándwich"

El estudio presentado revela que el 51,1% de las personas cuidadoras en España cuidan tanto de sus padres como de sus hijos, y que casi un 78% compatibiliza este rol con su actividad profesional. El perfil mayoritario es el de una mujer de 49 años, cuidadora principal, que dedica una media de 20,6 horas semanales a esta labor, frecuentemente a costa de su tiempo personal, de ocio o incluso de vida social.

Este escenario pone de manifiesto una necesidad urgente: la de reconocer, apoyar y acompañar a quienes ejercen esta función esencial, y hacerlo desde un enfoque empático, humano e inclusivo.

Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa | María José González

Entrevistas exclusivas en directo y testimonios reales

En el transcurso del programa, Carlos Alsina entrevistará a Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, impulsora del Observatorio y de otras iniciativas vinculadas al bienestar de los cuidadores. También participarán testimonios reales de personas cuidadoras, que compartirán cómo viven esta experiencia, sus emociones, sus desafíos y lo que han aprendido en el camino.

El objetivo es poner rostro a los datos, darles voz y escuchar desde la cercanía a quienes cuidan, a menudo sin descanso, a sus seres queridos.

Cinfa | "La mirada del paciente"

Este martes a partir de las 07:00, sigue en directo este programa especial de 'Más de uno', de la mano de Cinfa, en Onda Cero, nuestra web y app.