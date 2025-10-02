'Más de uno' desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso: la tierra del vino por excelencia

La Cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso, ha sido el escenario donde 'Más de uno' ha realizado el programa especial con motivo de la VII Fiesta de la Vendimia. Con todos los colaboradores, Alsina se ha adentrado en el mundo del vino desde uno de los lugares más emblemáticos del sector del vino en Castilla - La Mancha.

La Cooperativa Virgen de las Viñas es la más grande del mundo y en estos días de vendimia alcanza cifras astronómicas de recogida de uva, así como de producción y facturación, llegando a ser uno de los grandes y principales referentes de su sector.

Presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas

De vendimia y de calidad de vino hemos hablado con el presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, que ha asegurado, entre otras cosas, que el vino que se hace en esta tierra es de muy buena calidad y que cada vez tienen más clientes.

Junto a buena parte de los colaboradores de Alsina, como Rubén Amón, Marta García Aller, Carlos Rodríguez Braun o Begoña Gómez de la Fuente, hemos conocido cómo se desarrolla la vendimia en la cooperativa más grande del mundo, y hasta los humoristas del programa han aprendido a vendimiar.

Vendimiamos con "Susanna Grisso y Yolanda Díaz"

Nuestros humoristas Leonor Lavado, Goyo Jiménez, Paula Púa y Borja Fernández-Sedano nos han acompañado en 'La quinta hora' desde Tomelloso. Paula Púa ha aprovechado el marco que envuelve al programa y nos ha hecho un repaso de las anécdotas más curiosas y datos interesantes del mundo del vino.

Emiliano García - Page

El presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García - Page, ha hablado en 'Más de uno' sobre el ambicioso plan de expansión de la Cooperativa Virgen de las Viñas, con motivo de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia, y sobre la actualidad política.

La iniciativa radiofónica de la VII Fiesta de la Vendimia, cuyo patrocinador principal es el Consejo Regulador, tiene como objetivo promocionar la calidad de los vinos de la DO Mancha y explicar al mundo cómo se realiza la vendimia en la mayor extensión de viñedo de Europa, con la colaboración de la Junta de Comunidades, Diputación de Ciudad Real y las principales bodegas de la Denominación de Origen.