LUNES 24 A PARTIR DE LAS 07:00

'Más de uno' con Carlos Alsina dedica un programa especial a los paisajes, la cultura y el turismo de Aragón

Carlos Alsina y todo el equipo de 'Más de uno' se sumergen en la esencia de Aragón con un programa especial centrado en su riqueza natural, patrimonial y deportiva. Una invitación a redescubrir esta tierra única a través de entrevistas e historias en directo.

Contenido patrocinado

Madrid |

Previa programa especial Más de uno Aragón.
Previa programa especial Más de uno Aragón. | Onda Cero

Este lunes, 'Más de uno' nos acerca Aragón, una comunidad que lo tiene todo: paisajes imponentes, aventuras de alta montaña, gastronomía con raíces y ciudades llenas de historia. En esta ocasión, el equipo liderado por Carlos Alsina emite desde el estudio de Onda Cero un programa especial dedicado íntegramente a esta región, con entrevistas, análisis y contenidos que invitan a viajar con la imaginación.

Aragón, un destino para vivirlo todo

A lo largo de la mañana, el programa ofrecerá una panorámica completa del atractivo turístico de Aragón.

Aventura, naturaleza, nieve, historia. Aragón se presenta como un territorio vivo los 365 días del año, y así lo contará este especial de 'Más de uno', que repasará enclaves icónicos, joyas ocultas y el papel fundamental del turismo en el desarrollo regional.

El programa cuenta con dos entrevistas destacadas: Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, hablará del presente y futuro turístico de la comunidad; y Antonio Gericó, presidente del Grupo Aramón, compartirá las claves de la nueva temporada de nieve y el papel de las estaciones como motores de la economía en el Pirineo.

Puedes seguir la emisión en directo de este programa especial a través de la radio, web y la app de Onda Cero.

Con el patrocinio de Aramón y del Gobierno de Aragón.

