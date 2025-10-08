'La Cultureta Gran Reserva' viaja a Salou para celebrar la Capital de la Cultura Catalana

'La Cultureta Gran Reserva' viaja a Salou para un programa especial desde la Torre Vella, un edificio emblemático que este año recupera su actividad como centro de arte y cultura.

Desde este espacio histórico, Rubén Amón, Isabel Vázquez, Sergio del Molino, Rosa Belmonte y María Jesús Moreno reflexionarán sobre la relación entre patrimonio, arte y cultura contemporánea, con ese inconfundible tono divulgativo e irónico que caracteriza al programa.

Grabación en directo desde la Torre Vella

Ven a ver la grabación en directo este viernes 10 de octubre en el centro de arte Torre Vella de Salou, situado en carrer Arquebisbe Pere de Cardona, a partir de las 18:00. Entrada libre hasta completar aforo.

Durante esta edición especial, los oyentes podrán disfrutar de una conversación con Pere Granados, alcalde de Salou, que explicará cómo la capitalidad cultural supone una oportunidad para reforzar la identidad artística y turística del municipio. Además, Silvia Faura detallará la programación y el nuevo impulso de la Torre Vella como espacio de encuentro para la creación y la difusión cultural.

La Torre Vella, símbolo de arte y cultura en la Costa Daurada

El regreso de la actividad cultural a la Torre Vella marca un nuevo capítulo en la historia de Salou, una ciudad que en 2025 celebra su designación como Capital de la Cultura Catalana. Desde este enclave patrimonial, el equipo de La Cultureta abordará cómo el arte y la cultura contribuyen a la construcción del territorio y al diálogo entre tradición y modernidad.

Una cita para los amantes de la cultura

Con entrada libre hasta completar aforo, esta ‘Cultureta Gran Reserva’ promete una madrugada de conversación, historia, humor y pensamiento, fiel al espíritu de siempre del programa. Una oportunidad única para compartir la pasión por la cultura desde uno de los espacios más singulares de la Costa Daurada.

Puedes escuchar el programa la madrugada del viernes 10 de octubre, a partir de las 01:30, en Onda Cero, ondacero.es y en nuestra app.