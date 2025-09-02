‘La Cultureta Gran Reserva’ se traslada a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda

Rubén Amón y su equipo viajan hasta la “ciudad soñada” para ofrecer una edición especial del programa desde uno de los escenarios más emblemáticos de la historia caballeresca y taurina de España.

El próximo viernes 5 de septiembre, a partir de las 19:30 horas, ‘La Cultureta Gran Reserva’ se graba en directo desde la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda (entrada libre hasta completar aforo).

Esta edición especial reúne al equipo habitual del programa, que cuenta con Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino, Isabel Vázquez, María Jesús Moreno, Javier Ramia y, por supuesto, Rubén Amón que, junto a los invitados al programa, reflexionarán sobre cultura, historia y memoria desde este enclave único.

Contaremos con la presencia de Ignacio Herrera de La Muela, director general de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y con Gaspar Atienza Becerril, Fiscal de la institución, que nos hablarán del papel histórico y cultural que representa la Real Maestranza en la ciudad y de su actual proyecto de consolidación estructural.

Ronda, escenario de historia y cultura

La Real Maestranza de Caballería de Ronda, una de las plazas de toros más antiguas y bellas de España, que simboliza la tradición taurina y caballeresca de la ciudad, se ha convertido además en un motor cultural y social. En este 2025, el proyecto de consolidación estructural de la plaza reafirma su vocación de permanencia y cuidado patrimonial.

La emisión de ‘La Cultureta Gran Reserva’ desde Ronda permite a Rubén Amón y al equipo del programa explorar cómo la memoria histórica, la tradición y la cultura siguen siendo claves para entender nuestro presente, desde el corazón de una ciudad que ha sido escenario de múltiples culturas a lo largo de los siglos.

‘La Cultureta Gran Reserva’, en directo desde Ronda

Con entrada libre hasta completar aforo, esta edición promete una velada de reflexión, historia, crítica cultural y conversación en vivo. Una oportunidad única para los oyentes de compartir la esencia de la “ciudad soñada” desde la Real Maestranza.

Te esperamos este viernes 5 de septiembre a partir de las 19:30 horas en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, en C. Virgen de la Paz, 15, 29400 Ronda, Málaga.

Con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

También puedes seguir la emisión del programa en Onda Cero, en nuestra web y nuestra la app en la madrugada del viernes al sábado a partir de la 01:30.