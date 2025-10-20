'La Cultureta Gran Reserva' celebra en Villanueva de los Infantes el espíritu de Quevedo y Cervantes con 'Sabor Quijote'

Este viernes, Villanueva de los Infantes, capital cultural del Campo de Montiel, se convierte en punto de encuentro para los amantes de la historia, la literatura y la gastronomía. El municipio acoge una edición especial de 'La Cultureta Gran Reserva', para acercarnos a la iniciativa 'Sabor Quijote' que invita a recorrer la provincia durante todo el año para poner en valor la cocina tradicional, los productos locales y el patrimonio manchego.

La grabación del programa se realiza desde las Antiguas Caballerizas de la Orden de Santiago, un espacio histórico en pleno corazón de la villa, donde el equipo habitual — Rubén Amón, Rosa Belmonte, Joe Llorente e Isabel Vázquez— dialogará sobre literatura, historia y pensamiento bajo la mirada del Siglo de Oro. ¡Ven a ver el programa en directo a partir de las 17:00! Entrada libre hasta completar aforo.

El programa contará además con la participación de Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, y María Jesús Pelayo, vicepresidenta de la institución, que explicarán la apuesta provincial por el turismo cultural, la gastronomía y la promoción del territorio a través de 'Sabor Quijote'.

Villanueva de los Infantes, la huella de Quevedo y el sabor del Quijote

Declarada Conjunto Histórico-Artístico, Villanueva de los Infantes conserva un valioso patrimonio arquitectónico y literario que la convierte en uno de los destinos culturales más singulares de Castilla-La Mancha. Sus calles, su Plaza Mayor renacentista y los escenarios ligados a Francisco de Quevedo la sitúan como una parada obligada para los viajeros que buscan historia, arte y pensamiento en estado puro.

Como no podía ser de otra forma, 'La Cultureta Gran Reserva' rendirá homenaje a Quevedo, que murió en Villanueva de los Infantes en 1645. Su celda en el convento de Santo Domingo, donde pasó sus últimos días, se conserva y puede visitarse, y se ha convertido en uno de los lugares más simbólicos del legado literario español.

Además, la villa infanteña encarna también el espíritu de 'Sabor Quijote', la iniciativa cultural y gastronómica de la Diputación de Ciudad Real que recorre la provincia inspirándose en el universo cervantino y en la identidad manchega. Muchos estudiosos sitúan a Villanueva de los Infantes como el verdadero "lugar de La Mancha" citado por Cervantes en El Quijote, lo que refuerza aún más su vínculo con la literatura universal y con el patrimonio que hoy se celebra entre aromas, recetas y palabras.

'La Cultureta Gran Reserva', en directo con entrada libre

El programa se grabará este viernes 24 de octubre a las 17:00 horas en las Antiguas Caballerizas de la Orden de Santiago, con entrada libre hasta completar aforo. Posteriormente, se emitirá la madrugada del viernes al sábado a la 01:30 en Onda Cero, ondacero.esy la app de Onda Cero.

Una cita cultural imprescindible, con el humor, el rigor y la pasión por la historia que caracterizan a Rubén Amón y su equipo.

