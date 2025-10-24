Más de uno

La Cultureta 12x08: Santos criminales (autobiografía de Scorsese)

50 años separan ‘Malas calles’ (1973) de ‘Los asesinos de luna’ (2023), los dos extremos de la larga cuerda que comprende la filmografía de Martin Scorsese, todavía en activo. Repasa su vida y carrera la cineasta Rebecca Miller, que sienta al maestro a revisar su trayectoria sin escatimar errores, excesos y pecados mortales, los de este niño con asma que quiso ser cura. Reseñamos ‘Mr Scorsese’ (2025) con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, debatimos sobre el robo del Louvre (todavía por resolver), sus insuficientes medidas de seguridad y la gestión del patrimonio de nuestros museos.