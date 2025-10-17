Más de uno

La Cultureta 12x07: La intimidad del discretísimo Delibes

Jugador de tenis y de póker. Ciclista enamorado. Cazador, escritor, madridista, hombre de premios. Y también cabeza de familia de una prole numerosa de hasta 18 nietos. La manera de acceder al Delibes más privado es recurrir a la voz de su nieto Germán, que escribe 'El abuelo Delibes', un libro de memorias familiares lleno de estampas inéditas, cabreos entrañables y anécdotas del mundo literario. ¿Por qué se le resistió tanto el Premio Cervantes? ¿Qué dos palabras usaba siempre para jugar al tenis? ¿Y cómo eran aquellos veranos en Sedano? Han leído el libro, esta semana, Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Nacho nos recomienda una de sus series imposibles de encontrar: 'Klovn' (2005).