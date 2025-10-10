MÁS DE UNO

La Cultureta 12x06: Fernán Gómez, retrato en amarillo

Se reeditan las memorias de Fernando Fernán Gómez, actor, director, escritor y figura por antonomasia del cine español en el siglo XX, mucho más que un hombre gruñón. ¿Cómo vivió la Guerra Civil, cuando era adolescente? ¿Cómo era aquel Madrid del Café Gijón y las fiestas que llegaban hasta el aeropuerto de Barajas? ¿Cómo fue su relación con Alfredo Landa? ¿Y cómo eran las dos caras de Fernán Gómez, la encantadora y la iracunda? Lo analizamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, saludamos al nuevo Premio Nobel de Literatura, el húngaro László Krasznahorkai. Y recomendamos la nueva película de Kathryn Bigelow.