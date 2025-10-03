MÁS DE UNO

La Cultureta 12x05: Una de batallas (de Paul Thomas Anderson a Díaz Yanes)

Recogemos el estreno, este primer viernes de octubre, de la nueva película de Agustín Díaz Yanes, 'Un fantasma en la batalla', que retrata las vidas de los policías y guardias civiles que se infiltraron en ETA, en la estela de la exitosa 'La infiltrada'. Pero sobre todo reseñamos la nueva película de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra', inclasificable y trepidante mezcla de géneros, llena de hallazgos e inevitablemente actual. La comentamos, con entusiasmo y polémica, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo.