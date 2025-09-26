MÁS DE UNO

La Cultureta 12x04: Un jefe de prensa venenoso para una guerra civil internacional

Recuperamos la figura aristocrática y militar de Gonzalo Aguilera Munro, personaje excéntrico y extemporáneo por antonomasia, que durante la Guerra Civil pastoreó a los corresponsales de prensa extranjeros para que difundieran una versión de la contienda favorable a los nacionales. Políglota, pionero de la radio, lector empedernido, monárquico, parricida, conductor peligroso y militar pendenciero y mediocre, pero con merecida reputación de salvaje. Comentamos 'Capitán veneno', una suerte de biografía breve sobre este personaje, escrita por Álvaro Corazón Rural, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Nacho…