MÁS DE UNO

La Cultureta 12x03: Robert Redford, casi perfecto

Amigo de Paul Newman. Visitante en Mijas. Director de cine premiado. Pintor aficionado. Forajido que no sabía nadar. Y el hombre que creó y llevó al éxito el Festival de Sundance. Todo eso fue Robert Redford, estrella por antonomasia, cuyo fallecimiento a los ochenta y nueve años nos obliga a abordar su figura. Lo hacemos, como siempre, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, y sin salir de Hollywood, hemos visto la serie 'The Studio', ganadora del Emmy 2025 a Mejor Comedia, que satiriza la industria del cine actual y las relaciones entre los directivos y los artistas.