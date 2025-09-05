MÁS DE UNO

La Cultureta 12x01: Nazificando a Riefenstahl

Vivió hasta los ciento y un años. Y pasó más de la mitad de su vida intentando sacudirse la sombra de su colaboración, como cineasta, con el régimen nazi. Volvemos sobre la controvertida figura de la directora Leni Riefenstahl a propósito del documental homónimo estrenado en plataformas, sobre el que debatimos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. ¿Qué responsabilidad tuvo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, al poner su cine al servicio de Hitler? ¿Y por qué tantos alemanes le expresaron su apoyo durante la posguerra y la democracia? Complementamos este documental con ‘Lo que encontraron’ (Sam Mendes), trabajo también documental de cuarenta minutos sobre la liberación del campo de concentración de Belsen y los camarógrafos británicos que lo filmaron todo. Además, debatimos también sobre la controversia cultural de la semana: los libros, la lectura y la influencer María Pombo.