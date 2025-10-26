El Criticón, con Nacho Ibernón

Tinder Cultureta

Bienvenidos todes -Gracias por tus tips inclusivos Carlota de Benito Moreno- a la sección EL TINDER CULTURETA. Encuentros carnales, romances, shipeos, aventuras, rolletes. Primero, conversación exclusiva entre el premio Nobel de Literatura recién, el húngaro László Krasznahorkai, y el flamante premio Planeta Juan del Val. Segundo, la felicitación navideña -que ya estamos en octubre- de Leire Martínez, de La Oreja de van Gogh; Amaia Montero, de La Oreja de van Gogh; y el propio Vicent van Gogh. de La Oreja de Van Gogh más el resto que no es la oreja. Tercero, el encuentro secreto que ha tenido lugar en un Manolo Bakes muy céntrico que hay en Madrid entre el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y el director del Instituto Cervantes Luis Garcia Montero. Increíble lo que han cazado los micrófonos de Onda Cero. Finalmente, presentamos hoy en primicia la conexión entre la directora de ‘Los Domingos’, Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián y próxima multiganadora en Los Goya -fijo- Alauda Ruiz de Azúa, y el director de ‘Los Lunes al sol’, película ganadora Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de hace 23 años y multiganadora de los Goya de ese año Fernando León de Aranoa. Nace el amor platónico entre el domingo y el lunes, dos grandes antagonistas de siempre que ahora quién sabe.