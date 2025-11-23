El Criticón, con Nacho Ibernón

’Solo otra vez… y a escribir’

De finde en un hotel rural, en la ciudad no puedo estar, Me polarizan en la urbe, todo es prisa, siempre es mal. Ya toca desintoxicar, me subo al Nissan y voilá, Rumbo al este voy, sierra de interior, paso Ayna y Alcadozo, San Pedro, Sarguilla, El Sahúco y Moriscote, no me preguntes dónde voy, yo sólo quiero musas… Viajo con cuaderno y ya, mi portátil y un pendrive, Solo otra vez y a escribir. Tengo la necesidad de escribirme ‘Guerra y Paz’, Una gran novela americana pero ambientada en San Blas, Tengo mucha inspiración, Gabo, Dickens, Chesterton, He hecho check in ya, el hotel genial, está cerca de Bogarra No me digas que no, esta prosa es cojonuda, Un mix entre Virginia Woolf con Proust, Tabucchi, Joyce, Galdós Mecanografía feliz, con sabor a Jane Austen, Solo otra vez y a escribir. (…) Solo otra vez y a escribir. Qué responsabilidad ‘Cien años de soledad’, Entre un Vargas Llosa, un John Irving, Safo… veo la oportunidad. Llevo escrito mogollón, no es Delibes qué copón, Pero he de seguir, del verbo escribir, ya no cojo las llamadas, No me digas que no, mi novela es cojonuda, Un poco así a lo Bernard Shaw, con toques Edgard Allan Poe, Mecanografía feliz, con sabor a Albert Camus, Solo otra vez y a escribir. Solo otra vez y a escribir.