El Criticón, con Nacho Ibernón

Sintetizadores y existencialismo

Esta semana, por primera vez en la historia de La Cultureta, hablamos de sintetizadores y existencialismo. Primero, recordando el tema ‘Versace on the Floor’ de Bruno Mars. ¿Por qué? Porque hace sólo unos días que Bruno Mars anunció disco y gira nuevas. ‘The Romantic’: WOW. Después, escuchamos una música, también sintetizada, relativa a la banda sonora de ‘Rocky’. Mola todo. Finalmente, regresamos la banda sonora de ‘Solaris’, esa cosa espacial de Soderbergh con los bellos George Clooney y Natascha McElhone. De sintetizador a sintetizador. Ya saben: ‘Solaris’, el remake en 2002 del ladrillito de Andrei Tarkovsky en el 72… que adaptaba a su misma vez el clásico literario de ciencia-ficción del escritor polaco Stanislaw Lem publicado en el 61. Una historia sensual y existencial tan antigua y tan vanguardia cósmica a la vez. En Solaris Clooney estaba un poco atormentado todo el rato con el poema de Dylan Thomas ‘Y la muerte no tendrá dominio’. Buen momento para refrescar esos versos con el propio Dylan Thomas, que declama en exclusiva para Onda Cero. Fin.