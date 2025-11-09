El Criticón, con Nacho Ibernón

La ruleta cultureta

Hoy la banda sonora de la sección de ‘El Criticón de La Cultureta Gran Reserva’ es cosa de Joep Beving, compositor y pianista holandés. Qué pulso, qué tristeza infinita y otoñal, qué barba, qué todo. Para disfrute de muchos de nuestros oyentes, que no dejan de enviarnos correos electrónicos y burofaxes solicitando el regreso de este juego, hoy nos divertiremos de nuevo con… ‘La Ruleta Cultureta’. El azar se detiene primero en la W de Watling, Leonor. Cómo nos ha conmovido el discurso de Leo en el programa ‘Atención Obras’ de TVE. Qué naturalidad serena, cuánta sinceridad, qué travesía tan honda y honesta en busca de su nueva autoría en esta etapa de madurez tan prometedora que sin duda principia. Otra bola. La C. Por ejemplo C de Cámara, Javier. Declaramos desde ya, antes incluso de ver la serie, que la interpretación de Javier en la serie ‘Yakarta’ en Movistar Plus+ es lo mejor que veremos en 2025 en lo que se refiere a papeles masculinos. Gomez de la Serna era Ramón por antonomasia, pero ahora ya no sabemos si es Bardem o es Cámara el Javier por antonomasia del cine español. Cuidado con Javi que todo lo hace perfecto, humano, verdad. Bola tres, vamos. La R, de Rosalía. Cómo no. Pues todo dicho, yo creo ¿no? Qué les vamos a contar. No caben más análisis. Como el resto del planeta nos ha fascinado su tema global trascendental ‘Berghain’. Vaya zurriagazo.