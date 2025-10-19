El Criticón, con Nacho Ibernón

Réquiem por el NYT y Talos, hosanna por Giveon

El pasado miércoles 8 de octubre falleció de muerte natural la aplicación ‘New York Times Audio’ que nos suministraba día sí y día también credibilidad sonora, oferta recreativa, piezas informativas muy, listenings perfectos, placer adulto. DESCANSE EN PAZ. También murió el músico irlandés Talos, hace ya dos veranos, se acordarán ustedes a poco que sean cultivados y culturetas. Se llamaba de verdad Eoin French, y llevaba el dolor incorporado en nudo Windsor a la garganta. Siempre en el recuerdo el palo tremendo que compuso junto al genio islandés Olafur Arnalds. ‘A dawning’ se llamaba ese tema y también el álbum póstumo, que germinó hace sólo unas semanas/meses. DESCANSE EN PAZ. De entre los vivos, El Criticón de La Cultureta Gran Reserva se queda esta semana con Giveon. Sólo su voz podrá salvarle entre tanta guerra y paz, tanto anormal, tanta miseria moral, putas y chistorras. De su álbum ‘Beloved’, que salió hace nada y es ARTE desde el principio hasta el final, hoy escucharemos les zurriagazo titulado ’Twenties”. HOSANNA.