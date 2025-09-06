La Maestranza de Ronda, un patrimonio al servicio de la ciudad: "Esto es cultura pura y dura"

“El XVIII es fundamental… nos inspira para el siglo XXI”. Con esa brújula, Ignacio Herrera de la Muela describe en La Cultureta Gran Reserva el proyecto cultural de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Una institución que, nacida en el XVI y reformulada por la Ilustración, hoy preserva, investiga y comparte un patrimonio excepcional. “Hoy día es una institución sin ánimo de lucro que gestiona un patrimonio histórico importantísimo… preserva uno de los iconos más importantes de Andalucía, que es esta plaza de toros”, subraya.

Una institución ilustrada para el presente

De la Muela reivindica una Maestranza multidisciplinar y abierta, capaz de reunir tauromaquia, biblioteca, archivo, ingeniería histórica y centro de estudios. “Esto es cultura, pura y dura… un mundo a veces desconocido y prejuzgado que estamos poniendo en la calle para que el ciudadano lo palpe, lo toque y lo haga suyo”. Esa vocación pública se concreta en una intensa programación educativa: becas al rendimiento y a la excelencia, premios de investigación escolar (la Fábrica de ideas) y el impulso de un Aula de Convivencia orientada a combatir el fracaso escolar. “La Maestranza está abierta a la comunidad escolar de Ronda”, recalca, destacando, la colaboración con institutos, docentes y familias mediante visitas, talleres y actividades en la Escuela de Equitación.

Escuela ecuestre y consolidación patrimonial

Precisamente la escuela ecuestre es otra de las palancas de futuro. Con formación por niveles y trabajo con caballo español y otras razas para completar la doma, la Maestranza consolida un ámbito identitario y formativo que conecta tradición y excelencia.

El director general detalló, además, el proyecto de consolidación estructural de la plaza, iniciado tras informes técnicos que detectaron desequilibrios en cubierta, anclajes y cimentación, agravados por intervenciones del siglo XX. “El informe decía claramente que la plaza tenía riesgos de colapsar”, explica. La solución adoptada, junto a especialistas en estructuras, pasa por incorporar un diafragma en la zona superior que solidarice cubierta, doble arquería y muro, y por corregir pesos y comportamientos del graderío. Un plan que protege la filigrana arquitectónica de 1785 y garantiza su vocación de permanencia.

Una tradición ilustrada, gestión moderna y servicio público. “Más de cuatro siglos transmitiendo una forma de entender y de valorar” culminan hoy en una Maestranza que investiga, enseña y comparte: Ronda como ciudad soñada y, a la vez, ciudad que se piensa a sí misma.