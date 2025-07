El Criticón, con Nacho Ibernón

Leeré (karaoke)

Cuando coja vacaciones, leeré. No me deis mas el coñazo, y leeré. En la casa de la playa, Ocupando tu toalla, Saramago, Némirovsky, leeré. En la hora de la siesta, leeré. Madrugando con la fresca, leeré. ‘Verbolario’, recomiendo. Y un best seller de aeropuerto, Freddie Forsyth y Vallejo, leeré. Leeré, leeré, porque soy un cultureta. Leeré, leeré, algo breve de Skármeta. UUHHHH UHHHHHH, Luis Landero, Siri Hustvedt, leeré. Ha sacado un libro nuevo, Houellebecq Yo me bebo un poemita Bertol Brecht VargasLLos, Clarín, Marías, Martin Gaite, Manuel Vilas. Qué bien Kafka y sus manías, leeré. Leeré, leeré, Seré guay y estimulante. Leeré, leeré, GafaChoflas Influencer. UUUUHHHH UUUUHHHHH, Anhelado tiempo libre, leeré. Me entra un mail desde el trabajo, pasaré. Es urgente, y un carajo, mire usted. Estoy con Camilla Läckberg, que Fjällbacka está que arde. No me hables, qué pesados, leeré. Leeré, leeré, Ishiguro, Salman Rushdie. Leeré, leeré, Henry Miller, Patri Highsmith Cuando llegue el tiempo libre, leeré.