El Criticón, con Nacho Ibernón

Julio Julio Julio

Cuando El Criticón de La Cultureta Gran Reserva se siente triste, cierra los ojos y se le asoma en la imaginación la mirada lánguida y punzante de La Chiquita Piconera, esa muchacha eterna retratada magistralmente por el diosarro Romero de Torres, Julio. Al margen de eso, nuestro critico de cabecera quiere poner en valor a Camba Julio, el escritor periodista columnista articulista anarquista pero luego franquista y un poco nudista etc que brilló con luz y letras muy propias en el siglo XX. Y recomienda fuertemente el documental 'Julio Camba, el hombre que no quería ser nada', en Filmin. Además, en su pieza semanal, hay tiempo para la cinta ‘Los Muértimer’ -en agosto en los cines, adaptación españolísima de la novela gráfica de la joven ilustradora francesa Léa Mazé dirigida por Álvaro Fernández Armero- y también para Julie Andrews y ‘Sonrisas y lágrimas’. ‘The sound of music’, siempre en nuestro corazón austriaco. Finalmente, mención destacada también para Julio Verne y ‘su Viaje al centro de la Tierra’, Julio Bocca y sus piruetas, Julio Iglesias y sus tonadas… y Alfredo Bryce Echenique y ese ‘Un mundo para Julius’ top.