El Criticón, con Nacho Ibernón

Esencia, Nueva York

El otro día el Criticón de La Cultureta Gran Reserva fue a ver con un amigo ‘ESENCIA’, que estaba en el Teatro Español. Escrita por el dramaturgo Ignacio García May y dirigida por Eduardo Vasco, esta obra mezcla alta filosofía y cotidianidad súper carnal y cuenta con la participación de los prestigiosos actores Juan Echanove y Joaquín Climent. Le encantó quedar con su amigo, la verdad, se ven poco y el tío es tan brillantoso que, joder, qué guay verle. La función no sabe todavía si le encantó, la verdad, porque la sigue rumiando. Los dos actores están espléndidos, no vence ninguno; Echanove y Climent terminan en tablas. Esta semana nuestro faro también recomienda fuertemente lo que está sucediendo en noviembre dentro de ese dispensador de streaming cultural llamado CaixaForum+. Es, por resumirlo mucho, NUEVA YORK TODO. Toda una fiesta manhataniana que usted puede ver con tan sólo registrarse en esa cosa plus tan bonita, tan digital y tan cultural. El documental ‘Libreros de Nueva York’ por ejemplo, la opera prima -y póstuma a la vez- de Philip Seymour Hoffman que se llama ‘Una cita para el verano’ y, además, el docu ‘On Broadway’ con Alec Baldwin, Hugh Jackman o Helen Mirren o introspectivas muy top alrededor del desaparecido de la tierra pero no de nuestro alma Paul Auster. O sea ESENCIA y NUEVA YORK. No está mal ¿no?