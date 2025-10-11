El Criticón, con Nacho Ibernón

Día de la Hispanidad y etcétera

La Cultureta Gran Reserva no permanece ajena al día de la Hispanidad y por eso propone hoy una repadrísima canción americana en lengua indígena. Se trata del Coro Niño Jesús de la Comunidad de San Francisco Altepexi Puebla entonando el tema me “La llorona”, del folklore popular anónimo mexicano, pero interpretado en su lengua materna: “Náhuatl”. En el apartado CRÍTICA DE COSAS VISTAS, la recomendación de este semana reside en el episodio número 7 de la temporada 4 de la serie THE BEAR. O sea episodio llamado BEARS de la serie THE BEAR. consistente básicamente en reunir en una boda a todos los personajes de la ficción. En el apartado CRÍTICA DE COSAS NO VISTAS, el Criticón destaca ‘LOS DOMINGOS’ de Alauda Ruiz de Azúa. Gran trailer y banda sonora superior premium plus de David Cerrejón. Sin ver la peli ya sabemos que será una peli de nuestro gusto: la austeridad, la sencillez, los votos, la introspección… oremos.