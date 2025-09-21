El Criticón, con Nacho Ibernón

En defensa de Antonio Muñoz Molina

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva lo he dejado estar durante todas estas semanas pero sigue y sigue escuchando bobadas por ahí. Y se le están hinchando ya las meninges. ¿Estamos tontos? ¿Alguien puede explicarle qué está pasando con Muñoz Molina, qué movidas son ésas del reloj y la escasez y la pasta que tiene o no tiene este hombre? El crítico de La Cultureta lo tiene muy claro: al próximo que vuelva a faltarle el respeto a Antonio, que es un escritor extraordinario, talento vivísimo de nuestras letras españolas, y amigo mío personal suyo además, le espera abajo en la calle. Así de claro. Al Jinete polaco Beltenebros Plenilunio que pasa el Invierno en Lisboa y se asoma, si está triste, a las Ventanas de Manhattan, NO SE LE TOCA. Nuestro friend Beatus Ille, Tus pasos en la escalera, No te veré morir. ¿PERO DE QUÉ VAIS? Antonio es sagrado, se le respeta. A él, a su contexto, a su modo de creación, a su universo, sus idas y sus vueltas, su Instituto Cervantes Madrid-Lisboa-Nueva York, a sus compañeros de viaje, a sus fans culturetas como nosotros, a su dama, su compañera, su partner in crime, su musa. Viva Elvira también, carajo.