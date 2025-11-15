CON RUBÉN AMÓN

La Cultureta Gran Reserva: Medio siglo de Barry Lyndon y una reina del desierto

Los culturetas han aprovechado el 50 aniversario de su estreno para ver Barry Lyndon (aunque no hace falta excusa para volver a Kubrick). Y en Mesopotamia, libro de Olivier Guez, conocemos la historia de Gertrude Bell, una mujer que conocía el desierto como la palma de su mano. Una figura clave para el Imperio británico y el diseño de Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. Con Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Isabel Vázquez y Sergio del Molino.