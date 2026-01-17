La Cultureta Gran Reserva: Aventuras salvajes y teorías increíbles

CON RUBÉN AMÓN

Hace 150 años nació un hombre aventurero, buscador de oro, cazador de focas, periodista, corresponsal de guerra y, además, escritor. Autor de 'Colmillo Blanco', 'Martin Edén', o 'La llamada de lo salvaje', dedicamos el programa a Jack London en el 150 aniversario de su nacimiento. En esta 'cultureta bastarda' también nos ponemos conspiranoicos para hablar de teorías disparatadas e historias increíbles recogidas en el libro 'La teoría de todo lo demás' de Dan Screiber. Con Rubén Amón, Guillermo Altares, Isabel Vázquez, Sergio del Molino y Rosa Belmonte.

Madrid

