CON RUBÉN AMÓN

La Cultureta Gran Reserva: Aventuras salvajes y teorías increíbles

Hace 150 años nació un hombre aventurero, buscador de oro, cazador de focas, periodista, corresponsal de guerra y, además, escritor. Autor de 'Colmillo Blanco', 'Martin Edén', o 'La llamada de lo salvaje', dedicamos el programa a Jack London en el 150 aniversario de su nacimiento. En esta 'cultureta bastarda' también nos ponemos conspiranoicos para hablar de teorías disparatadas e historias increíbles recogidas en el libro 'La teoría de todo lo demás' de Dan Screiber. Con Rubén Amón, Guillermo Altares, Isabel Vázquez, Sergio del Molino y Rosa Belmonte.

ondacero.es