El Criticón, con Nacho Ibernón

Busco entradas para Eric Clapton

Es muy difícil escapar de Halloween. Incluso para los culturetas. Nos podemos agarrar si ustedes quieren al Día de Todos los Santos, o al Día de Muertos… pero el mainstream nos come por los pies, esto es así. Truco o trato. Protagonista: Eric Clapton. El Criticón de La Cultureta Gran Reserva necesita urgentemente entradas para poder verlo en su European Tour 2026 (visitará Barcelona y Madrid) pero no lo logra. Y eso condiciona su crítica preventiva. Dios mío, él mataría por escuchar ese mítico arranque de ‘Old Love’ en directo. Sólo Eric, la multitud, ese sólo de guitarra y él, allí, llorando. Recomendaciones de la semana. Primero el concierto Tiny Desk de NPR firmado por Silvana Estrada. Increíble sonido de principio o fin. Delicia. Calidad máxima. Incluso PEC. Compositora, intérprete premium, mexicanita de ley. Está en YouTube. Sin salir de YouTube, se recomienda fuertemente también la escucha activa de Julio Cortázar. Es actualmente la religión que profesa nuestro crítico de cabecera. Mindfulness, bikram yoga y budismo a la vez. Abundante material. Se llama Cortazología. Detrás de la mirada extraviada del maestro, en sus respuestas circulares y enigmáticas, está todo: una guía, un gps vital, un estímulo para seguir escribiendo semana tras semana.