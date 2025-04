El Criticón, con Nacho Ibernón

Big Little Lies, The Americas, Da Vinci

PRIMER ACTO. Se han llevado ‘La casa de Bernarda Alba’ a Monterey, California, y se ha descontrolado por allí un incendio que es teleadictivo, teatral y muy loco. Pasta, pijazos y telenovela. Se queman vivas estas mujeres de la pequeña pantalla porque son buenas conductoras para la pasión y la bilis. El Criticón de La Cultureta presenta esta semana a Bernarda, Angustias, Adela y María Josefa pero en plan La Osa Producciones. Ellas sufren y conspiran y se vengan y recelan y se tapan los hijos, los homicidios y los amantes bandidos. Están disponibles bajo demanda en Max. Hablamos de ‘Big Little Lies’. SEGUNDO ACTO. Si usted lo está pasando mal con los Estados Unidos de América de Naranjito, con la Venezuela de Inmaduro, con la Argentina de Criptomilei, con todo el conglomerado politicoide que le sulibeya en US y Latam… no se preocupe. No tiene que odiar todo aquello si no quiere, no se polarice usted, esto no va de “yo soy europeo y ahora somos enemigos de todo un continente, el océano nos separa, se acabó nuestro amor”. Hagan como nosotros, vean 'The Americas', la espectacular serie documental NBC ya disponible en Movistar Plus+ para disfrutar de aquel inconmensurable paraje maravilloso, natural, salvaje, secreto y extraordinario. Con música de Hans Zimmer y narración del bueno de Tom Hanks. TERCER ACTO. Hans Zimmer y Tom Hanks también juntaron su potencia para ‘El Código Da Vinci’, así que recomendamos también el documental ‘Las obras de Da Vinci’, en Prime Video. Una hora y 42 minutos de arte. Frente a la ignorancia, Florencia.