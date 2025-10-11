El alcalde de Salou, Pere Granados: "Salou es mucho más que sol y playa"

El alcalde de Salou, Pere Granados, fue uno de los protagonistas del especial de La Cultureta Gran Reserva emitido desde la Torre Vella con motivo de la designación del municipio como Capital de la Cultura Catalana 2025. En su conversación con Rubén Amón, Granados destacó la importancia de aprovechar este reconocimiento para reforzar la identidad cultural de Salou y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado durante todo el año.

“Nuestro desafío y objetivo principal ahora es la desestacionalización”, afirmó el alcalde, que subrayó la necesidad de ofrecer propuestas que trasciendan el verano y mantengan la actividad cultural y turística durante los meses de menor afluencia. “Queremos que la cultura, el deporte, la gastronomía y los grandes eventos sirvan como motor económico los doce meses del año”, añadió.

Granados explicó que la capitalidad cultural permitirá “mostrar que Salou es mucho más que sol y playa”, apostando por un turismo que integre la historia, la gastronomía, el patrimonio y las nuevas experiencias culturales. En este sentido, destacó la recuperación de la Torre Vella como centro de arte y cultura, un espacio que calificó como “símbolo del renacimiento cultural del municipio”.

El pasado de Salou

El alcalde adelantó que el consistorio trabaja junto a la Universidad Rovira i Virgili en un proyecto de investigación y divulgación histórica para poner en valor el pasado de Salou. “Estamos elaborando un relato histórico que nos permita conocer y compartir mejor nuestro patrimonio”, señaló, convencido de que “la identidad cultural es un elemento de cohesión social y también un atractivo para el visitante”.

Granados también quiso destacar el papel de la gastronomía local como parte esencial de esa estrategia de diversificación. “Tenemos una oferta gastronómica muy potente, con profesionales de gran nivel, y queremos que la gente venga a Salou también a disfrutar de nuestra cocina”, apuntó.

Durante el programa, el alcalde compartió espacio con el chef Pep Moreno, con quien coincidió en la importancia de vincular cultura y gastronomía para reforzar la imagen del municipio. “La gastronomía es cultura, es identidad, y refleja quiénes somos”, resumió Granados.

Con esta visión, el alcalde concluyó que la capitalidad cultural de 2025 debe servir para consolidar a Salou como referente cultural y turístico en la Costa Daurada: “Queremos que este año sea un punto de inflexión, un impulso que deje huella y marque el futuro del municipio”.