El Criticón, con Nacho Ibernón

Afonía, qué bonico nombre tienes

Qué tal. El Criticón de La Cultureta Gran Reserva tiene laringitis. Laringitis cultureta, desde luego, debida enfriamiento por asistencia en angra corta al teatro, pero laringitis. Por eso esta semana, el crítico de referencia trae el ranking traigo el ranking… LAS VOCES RONCAS QUE NOS HAN FLIPADO ÚLTIMAMENTE. En el número tres, la homilía implacable de Morgan Freeman a Clint Eastwood en la comedia musical ‘Million Dollar Baby’. Directo al número dos, susurrante y profunda, incomprensiblemente humana a pesar de ser una IA, la voz delicada de Scarlett Johansson rompiéndole el corazón a Joaquín Phoenix en ‘Her’, de Spike Jonze. Por supuesto, sin absolutamente ninguna competencia en el mundo del entretenimiento posmoderno por ahora, ocupa sólidamente el número uno el inolvidable, sobreactuado y conmovedor grito mudo y afónico de Pacino en el alargamiento tercera parte de ‘El Padrino’. Patxi, siempre en nuestro corazón.