El Criticón, con Nacho Ibernón

Adiós, abril

Buenas noches buenos días. A qué edad es uno demasiado mayor ya para aprender a tocar la guitarra. Cuándo es demasiado tarde para arrancarle unos acordes que emocionen de verdad a la gente. Por qué siempre es la misma canción la que resuena cuando le decimos adiós al mes de abril en curso, inolvidable, inasumible, imposible, que se nos escapa entre las manos. En la gira de despedida ‘Hola y adiós’ del maestro Sabina no falta nunca este himno, tan nuestro, tan urbano y ramplón, ‘Quién me ha robado el mes de abril’. Roguemos al señor, te rogamos óyenos. El Criticón de La Cultureta Gran Reserva reflexiona esta semana con hondura sobre temas filosóficos como ése de abril y, además, se asoma a los 99 años del nacimiento de Harper Lee. Parece que fue ayer. Todos: “Atticus Finch, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuyas bastarán para sanarme”. Oremos. Finalmente, en la recomendación de la semana, momento para la cuenta de TikTok @poetica2cero. Mil poemas nos esperan allá.