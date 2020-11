La Cultureta Gran Reserva: The Crown o la importancia de una monarquía con liturgia

Abordamos en profundidad la cuarta temporada de The Crown examinando sus argumentos audiovisuales y también su reflejo de la monarquía como entidad distante y con boato. ¿Debe la serie, además, ser completamente fiel a la verdad? Saludamos la reedición (y reformulación) de las obras completas de Chaves Nogales por parte de la editorial Libros del Asteroide y recomendamos el libro El club de la dinamita, que investiga los primeros atentados masivos y los orígenes del terrorismo de masas. Además, reseñamos las series The Undoing y The Split y JF León nos habla de Lenny Kravitz.