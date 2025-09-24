'EL FARO ECONÓMICO' DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

José Carlos Díez: "Sánchez no para de repetir que la economía va bien mientras Draghi repite que hay una grave crisis industrial en Europa"

José Carlos Díez cuestiona en 'El faro económico' la bonanza de la situación de la economía española en contraste con la crisis europea. Señala que pese a contar con indicadores positivos, muestra puntos débiles en la producción industrial y las importaciones.

Contenido patrocinado

Madrid |

Pedro Sánchez no para de repetir que la economía va bien, es cierto que se sigue creando mucho empleo, que siguen viniendo muchos turistas extranjeros y que consumo crece aunque menos que el año pasado. Pero las importaciones de bienes y la producción industrial caen, especialmente la fabricación de coches, nuestro principal sector exportador.

Ya se notan los efectos de los aranceles de Trump y el comercio mundial se ha parado. China vende ya 6 millones de coches en el mundo, antes de la pandemia solo vendía un millón.

Mario Dragui no para de repetir que tenemos una grave crisis industrial en Europa y que necesitamos reaccionar urgentemente y mejorar nuestra competitividad. Alemania y Francia están diciendo a sus sociedades que son necesarios cambios, y aquí nos están diciendo que vamos a trabajar menos y que vamos a ganar más, veremos

