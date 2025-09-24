José Carlos Díez: "Sánchez no para de repetir que la economía va bien mientras Draghi repite que hay una grave crisis industrial en Europa"

Pedro Sánchez no para de repetir que la economía va bien, es cierto que se sigue creando mucho empleo, que siguen viniendo muchos turistas extranjeros y que consumo crece aunque menos que el año pasado. Pero las importaciones de bienes y la producción industrial caen, especialmente la fabricación de coches, nuestro principal sector exportador.

Ya se notan los efectos de los aranceles de Trump y el comercio mundial se ha parado. China vende ya 6 millones de coches en el mundo, antes de la pandemia solo vendía un millón.

Mario Dragui no para de repetir que tenemos una grave crisis industrial en Europa y que necesitamos reaccionar urgentemente y mejorar nuestra competitividad. Alemania y Francia están diciendo a sus sociedades que son necesarios cambios, y aquí nos están diciendo que vamos a trabajar menos y que vamos a ganar más, veremos