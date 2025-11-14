Especial de 'Más de uno' con Carlos Alsina por el Día Mundial del Cáncer de pulmón con Bristol Myers Squibb (BMS)

Este lunes 17 de noviembre, a partir de las 07:00h, 'Más de uno' dedica un programa especial centrado en la prevención, el diagnóstico precoz y las nuevas estrategias terapéuticas que están revolucionando el tratamiento del cáncer de pulmón.

Contará con la participación del doctor Mariano Provencio, jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro y presidente del Grupo Español en Cáncer de Pulmón, así como de Sandra Orta, directora general de Bristol Myers Squibb en España y Portugal.

Ambos ofrecerán una mirada experta a los avances más significativos en este tipo de tumor, que continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país.

Diez años de inmunoterapia: una revolución en el tratamiento

Hace una década, España incorporaba la inmunoterapia como tratamiento en cáncer de pulmón, un hito que ha transformado las expectativas de vida de miles de pacientes. Este abordaje estimula al propio sistema inmune para atacar el tumor, logrando mejoras en la supervivencia, la calidad de vida e incluso remisiones a largo plazo en algunos pacientes.

Además de sus beneficios clínicos, se abordará el impacto emocional y social de la enfermedad, así como el papel de la investigación biomédica en el desarrollo de nuevas soluciones oncológicas.

Prevención, I+D y compromiso social

También se reflexionará sobre el papel clave de la prevención, especialmente en relación con el tabaquismo, causante de más del 80% de los casos diagnosticados. La educación sanitaria, el acceso a diagnósticos precoces y el impulso a la investigación son pilares fundamentales para reducir el impacto del cáncer de pulmón en España.

La compañía biofarmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) reafirma su compromiso con un abordaje integral de la enfermedad, apostando por una visión que va más allá del tratamiento, y que incluye también la prevención, el acompañamiento emocional y la calidad de vida de los pacientes. Su trabajo en medicina personalizada y plataformas innovadoras han posicionado a la compañía como líder en el desarrollo de nuevas terapias oncológicas.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, en ondacero.es, en nuestra app.

Con la colaboración de Bristol Myers Squibb