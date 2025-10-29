Dana, un año después: especial 'Más de uno' con Carlos Alsina desde el Auditorio Banda Primitiva de Paiporta

Carlos Alsina vuelve a las principales poblaciones afectadas por la riada del pasado 29 de octubre de 2024 cuando se cumple un año de la tragedia. Lo hace con dos programas especiales: el primero, que se emitió este martes, fue un recorrido por Alfafar, Benetúser, Sedaví, Catarroja y Picaña en el que conocimos diferentes historias de recuperación de la mano de los afectados. El segundo se emite este miércoles desde el Auditorio Banda Primitiva de Paiporta, en un programa especial con muchos protagonistas.

Alsina vuelve así a los lugares azotados por el temporal de hace un aña para comprobar cómo han ido recuperando poco a poco la normalidad, que en algunos casos no se ha logrado todavía.

El director de Más de uno ha tenido la oportunidad de reencontrarse con algunas de las personas con las que ya charló en los especiales emitidos hace un año y ha podido comprobar cómo han mejorado su situación. Es el caso de Asunción, que lo perdió todo con la inundación y ha recibido a Alsina en el salón de su nueva casa recuperada.

En el programa de este miércoles en Paiporta, Alsina recorrerá sus calles en busca de nuevas historias que tomen el pulso de la situación actual unos ciudadanos especialmente damnificados por la catástrofe.