El auge del anime y manga en España: una cultura emergente que conquista a todas las generaciones

La cultura japonesa, a través del manga y el anime, ha dejado de ser una afición de nicho para convertirse en un fenómeno global que en España suma cada vez más adeptos. En el programa "Más de Uno", varios expertos y profesionales del sector analizaron las claves de este crecimiento imparable, desde su evolución histórica hasta el impacto de la pandemia, sin dejar de lado la importancia del doblaje, el merchandising y las recomendaciones para quienes se inician en este universo creativo.

Oriol Estrada, especialista en cultura japonesa, explicó con detalle que el manga es el cómic japonés y el anime, la animación, aclarando además que no siempre el anime es una adaptación del manga, ya que muchas producciones son originales. Estrada también destacó que la oferta actual es tan extensa que resulta prácticamente imposible seguir todo lo que se publica en Japón y que llega a España, con miles de títulos y géneros que abarcan desde el romance hasta la ciencia ficción o el deporte.

Impacto de la pandemia y nuevos públicos

El experto subrayó el impacto que la pandemia tuvo en el consumo de esta cultura, incentivando a nuevos públicos, tanto jóvenes como adultos que reactivaron su interés por estos contenidos, además de su influencia dentro de los hogares donde padres e hijos comparten estas aficiones.

Crecimiento del mercado y merchandising

Álex Cuéllar, director y editor de la tienda especializada Otaku Center en Madrid, confirmó que el mercado ha crecido considerablemente y que las series más populares, como "Ataque a los Titanes" o "Guardianes de la Noche", mantienen una demanda constante de merchandising, que va desde libros hasta juegos de mesa y de rol inspirados en estas franquicias.

El arte del doblaje en el anime

El programa también abordó la peculiaridad del doblaje de anime, explicado por Pau Ferrer, actor y director de doblaje, quien destacó el alto nivel técnico y vocal exigido a los actores de voz, así como la adaptación cuidadosa de gestos y emociones propias de la cultura japonesa a la audiencia española. Ferrer además reconoció a los grandes maestros del doblaje que han dado voz durante décadas a personajes icónicos como Goku o Doraemon.

Anime como reflejo cultural

Oriol Estrada destacó cómo el anime refleja parte importante de la cultura y costumbres japonesas, incluso aspectos sociales y la moda, que a su vez se retroalimentan con las tendencias que surgen en barrios emblemáticos como Harajuku. También comentó cómo la animación limitada, característica tradicional del anime desde sus inicios, responde a razones técnicas y económicas, que con el tiempo se han convertido en rasgos estéticos distintivos.

Obras recomendadas para iniciarse

Por último, las recomendaciones para quienes se inician en el anime coincidieron en señalar obras emblemáticas como "Your Name" o las producciones del Studio Ghibli como puertas de entrada ideales para descubrir la riqueza y diversidad de esta cultura audiovisual.