Iñaki Alegría, pediatra en Etiopía: "No ha llegado ningún tipo de vacuna"

Iñaki Alegría, pediatra, coordinador del programa de salud materno infantil y emergencias del Hospital Rural de Gambo, al sur de Etiopía, nos cuenta en Más de uno cómo se está viviendo en el país la pandemia del coronavirus.

El médico de 35 años, lleva 8 años viviendo en Etiopía, aunque también ha ejercido en España, Senegal y Angola. Explica que decidió volver a Etiopía tras una primera experiencia allí de tres meses, mientras hacía su residencia en el Hospital General de Granollers de Barcelona. Asegura que en ningún momento se había planteado trasladarse allí, pero gracias a lo bien acogido que se sintió y la situación de crisis económica que vivía en esos momentos el hospital que había sido fundado por unos misioneros, se convenció de que no podía cerrar y terminar con la gran labor que estaban haciendo. "En aquel momento me planteé hacer lo que sea para conseguir que el hospital no cerrase", dice.

Por ello, volvió a España para terminar con los meses de residencia que le quedaban y volver así "con el máximo conocimiento posible". Además, aprovechó ese tiempo "para hacer el papeleo para crear la ONG Alegría sin fronteras". Ahora, viene por temporadas para buscar financiación y apoyos para el hospital en el que trabaja.

"Nadie en Etiopía se ha podido vacunar"

En cuanto a la pandemia del coronavirus, el doctor Alegría apunta que desde Gambo ya tienen un "aislamiento natural" que ha hecho que haya muy pocos casos de covid, por lo que "no ha sido el mayor problema en el hospital". Recuerda que el centro "suele estar colapsado", trabajando al 300% y con 2 ó 3 niños por cama.

Iñañi Alegría alega que "la pandemia ha llegado en una situación en la que estábamos combatiendo contra otras epidemias, como la del sarampión". Y comenta que han tenido también problemas con el oxígeno, "teníamos que dividir un cilindro de oxígeno entre 6 y 8 niños, es el día a día", declara.

Además, denuncia que la vacuna todavía no haya llegado al país, que se encuentra en la segunda ola, "seguimos sin ningún tipo de vacuna, no ha llegado ninguna. Nadie en Etiopía se ha podido vacunar". Y critica que tampoco haya expectativas de ello, "no hay planes de que en breves se vaya a poder vacunar nadie", algo que califica de injusticia.