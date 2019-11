Tertulia de médicos: ¿Predican los doctores con el ejemplo?

¿Sabías qué siete de cada diez médicos no se vacunan de la gripe? Y no porque no crean en las vacunas, sino por dejadez. Nuestros doctores reconocen que muchas veces ellos mismos no siguen las prescripciones que hacen a sus pacientes. Por ejemplo, se diagnostican a sí mismos y no van al médico.

También nos explican la precariedad a la que se enfrentan muchos médicos: la comida pésima que muchos pacientes sufren en los hospitales la sufren los doctores todos los días.