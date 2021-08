CON ROBERTO AGUADO

Roberto Aguado: "Resiliencia no es resistir cuántos palos te dan, sino deformarse para nacer formado de nuevo"

Con nuestro psicólogo Roberto Aguado hablamos sobre la asertividad y la resiliencia, dos términos muy de moda, pero que no siempre los aplicamos. Aguado explica que ser asertivo es "no ser ni agresivo ni pasivo" y para ello, no debemos actuar desde la rabia y el asco, o desde el miedo y la tristeza". Por otro lado, la resiliencia es la cualidad de la persona que no se deforma ante el estrés, que es capaz de aceptar lo que ha sufrido, pero sabe seguir adelante con la vida. "Ser resiliente no es sufrir nunca o estar siempre en positivo, sino admitir todos los códigos de la vida", explica Aguado sobre la capacidad de adaptación necesaria para la resiliencia.