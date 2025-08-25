Mas de uno

Roberto Aguado: "La perseverancia es la manera de mantenerte aunque no siempre sea agradable el camino"

Nuestro psicoterapeuta de confianza nos ha hablado hoy de la perseverancia y la resistencia. Ha destacado que en los proyectos que tenemos y en lo que nos sentimos seguros no debemos someterlos siempre al juicio ajeno. Históricamente, los propios psicoterapeutas han tratado de resolver sus traumas personales a través de sus teorías, "hablamos siempre de nosotros", en ocasiones esos análisis triunfan entre el público y en otras no. Aguado se encuadra también en este tipo de terapeutas que tratan de sanar sus propias experiencias traumáticas a través de sus análisis. La perseverancia es la manera de mantenerte aunque no siempre sea agradable el camino. En la vida muchas veces más momentos de sufrimiento que de placer. Pero ahí se mide la perseverancia y la resiliencia.