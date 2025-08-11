PSICOLOGÍA

Roberto Aguado nos habla de la soledad y su repercusión en la salud mental

Roberto Aguado ha explicado que no es lo mismo si la soledad es escogida o es impuesta. Por ello se ha centrado en la soledad "impuesta", por ejemplo la que sufren personas mayores que viven solas o la soledad que nos imponemos con las redes sociales, una soledad implícita en la sociedad actual, muy peligrosa para la salud mental. El psicólogo ha explicado que tras la pandemia se han disparado los casos y que hay elementos preocupantes en cuanto a las personas que sufren soledad: alucinaciones, discursos inventados... Asimismo, ha diferenciado entre las personas neuróticas y las ego sintónicas.