Santi García Cremades se ha inspirado en el Debate sobre el estado de la Nación, donde ha escuchado numerosas falacias, para plantearnos el siguiente reto matemático...

Pregunta

“Si me votas, España irá mejor” es un argumento típico en política. ¿Podrías decir esta misma afirmación, pero de otra forma?

Solución

España no va mejor, entonces no me has votado.

España no irá mejor, entonces no me votas.