Semana de premios y bonito embotado

La Real Academia de la Gastronomía le ha concedido a David de Jorge, 'Robin Food' el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica, y ante la falta de experiencia en la recepción de galardones, Carlos Alsina le ha dado algunos consejos para saber dar discursos y cómo tratar con figuras del más alto nivel como los reyes de España.

De Jorge ha relatado que cuando le llamaron para darle la noticia se encontraba con unos amigos aprendiendo el arte de la cetrería. Además, ha señalado que la faceta que más le gusta desarrollar en su trabajo como divulgador es la imaginativa y que la clave de este éxito se basa en ser natural y tratar de 'pinchar' un poco al personal. Todo esto le ha valido para que sean muchos lo oyentes que han contactado con el programa para felicitarle.

La mejor vaca de España

No es el único premio de relumbrón que se ha concedido esta semana. A David de Jorge le ha hecho sombra Teka, una vaca de Bezi (Vizcaya) que ha sido nombrada como la mejor vaca de España en categoría limusina. Gaizka Sierra es su dueño y ha explicado que el certamen se celebró en Salamanca, así como que para transportar a los animales hasta allí, se juntaron varios ganaderos vascos con un gran camión.

Teka no ha podido atender la llamada de Más de Uno, pero Sierra ha detallado que es una vaca clarita de 1.100 kilogramos, muy sociable y de tres años de edad. El ganadero también ha pormenorizado cómo es el proceso de entrenamiento de este tipo de animales y la buena relación que tiene con ellos.

'Robin Food' también ha resuelto la duda de Ana, una oyente de Nájera (La Rioja) a la que se le atasca la cebolla pochada. Aunque la llamada tenía una segunda intención, la de hablar con el propio David De Jorge y felicitar a Alsina por su programa.

Receta de bonito embotado tradicional "Lucía"

Ingredientes

Para la confección de este plato se necesitarán varias rajas de bonito del norte fresco de la anchura de los frascos, en cuatro lomos, sin espinas, piel y sangacho.

Frascos limpios y secos, con tapas nuevas de rosca. Para que quede mejor, se recomienda lavarlos en el lavavajillas o hervirlos en agua.

También se necesitarán aceite de oliva y sal.

Preparación

En primer lugar, habrá que partir el bonito en tacos gruesos y alargados, lo suficiente para que entren en los frascos. Después se sazonarán con generosidad y se refregarán con aceite.

El siguiente paso es colocar en el fondo de cada frasco un par de dedos de aceite y meter los tacos bien prietos, sin dejar huecos, cubrir con aceite y dejarlo media hora en la encimera para que chupe bien.

Un rato después se completa con aceite, si alguno necesita antes de cerrar entre aceite y tapa tiene que haber 1-2 dedos.

Se cierra la tapa con fuerza y se meten los tarros en una olla hermosa, poniendo trapos en el fondo o toallas viejas o cartón grueso para que el vidrio no entre en contacto con la cazuela y rompa. Se cubre de agua con cuatro dedos

Pasamos al momento del fuego, se arrima a una llama suave y cuando arranque a hervir se cuentan dos horas. Apagamos el fuego y lo mantenemos el agua, sin tocar, un día entero. Sacamos los tarros del agua, los secamos, etiquetamos y esperamos al menos seis meses.