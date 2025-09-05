La receta de Robin Food para preparar higos con mascarpone

Esta semana, la primera de septiembre, es una de las más señaladas para marcarse propósitos, de hecho, hay mucha gente que considera este tiempo como el verdadero comienzo del año, dejando atrás al día 1 de enero.

Por eso, en este programa nos hemos impuesto algunos propósitos a nuestros cocineros que comprenden: utilizar un buen lenguaje, dar la receta ordenadamente y sin agobios y sin cantar al final, así como desconfiar de las encuestas del CIS, que entre otras cosas asegura que el 75% de los españoles afirma que la tortilla de patata tiene que llevar sí o sí cebolla, al igual que refleja que el 53% piensa que la tortilla tiene que estar poco hecha.

Por otra parte, le hemos preguntado a la audiencia cómo se llama a la parte final de la barra de pan en sus zonas geográficas y hemos recuperado el viejo debate entre el currusco y el cuscurro. Lo cierto es que, en cualquier caso, siempre desaparece de camino a casa después de comprar la barra.

Visita al Llagar de Colloto (Oviedo) para saber algo más de la compra del queso más caro del mundo

En este punto contactamos con Iván Suárez, el propietario del restaurante Llagar de Colloto, ubicado en Oviedo, que ha adquirido un queso Cabrales valorado en 37.000 euros, que pesa poco más de dos kilos y que está elaborado con leche de vaca. Además, está madurado a 1.500 metros de altura en la cueva 'Los Mazos'.

Suárez ha destacado que ya es el quinto año que lo compra y cada año trata de superarse en el precio. Evidentemente, es un alimento que comparte con familiares y clientes, pero afirma que este queso no tiene algo "especial" que lo diferencie de los demás. Ahora bien, al haber pagado ese dinero, sirve de reclamo a los visitantes.

Además, una oyente nos ha pedido una receta para realizar una ensalada templada. David no ha dudado en recomendarle productos de esta época y del otoño, que en poco tiempo nos acompañará. Los ingredientes que más ha destacado son las uvas, higos, caquis o granadas en las frutas; y para aderezar la vinagreta, echarle vinagre, membrillo, miel o setas.

Receta para hacer higos asados con crema de mascarpone

Ingredientes para la crema

Dos huevos

160 gramos de azúcar

400 gramos de queso tipo mascarpone

200 mililitros de nata montada

Ocho higos hermosos partidos en dos

Media rama de vainilla o canela

Una pizca de azúcar moreno

Una nuez de mantequilla

1º Mezclar en un bol los huevos con el azúcar, el mascarpone y batir.

2º Añadir por último la nata montada y mezclar delicadamente con una goma

3º Enfriar la crema en la nevera, bien tapada.

Cómo hacerlo