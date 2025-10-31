La receta para hacer "cochifrito Isabelín" de Robin Food

Robin Food ha vuelto de nuevo a Más de uno para finalizar la semana con una receta riquísima, cochifrito Isabelín, no obstante antes de explicarnos la receta, ha querido hablar de un nuevo invento de Silicon Valley, en Estados Unidos, donde la startup Shin Starr Presents que ha presentado un camión robotizado que cocina solo.
Esto está pensado para el reparto de comida a domicilio, y según ha contado el CEO de esta empresa, de nombre Kish Shin, solo hay que introducir los ingredientes en el camión antes de que salga, y a partir de ahí, el robot que va dentro se encarga de cocinar para que la comida llegue recién hecha a la casa del cliente.
A Robin, sin embargo, no le convence este invento y ha reivindicado la importancia de cocinarse a uno mismo. Además, ha sembrado otro debate en el estudio de Más de uno ¿Cuánto puedes separar los dedos del pie?, y ha invitado a los ayentes a sumarse al mismo, que lo han hecho con ganas.
Ingredientes "cochifrito Isabelín":
- 1 kg. de cochinillo troceado
- 12 dientes de ajo aplastados, con su piel
- 1 cebolleta pequeña picada
- Perejil picado
- 1 pizca de pimentón picante de la Vera
- Aceite de oliva
- 1 pizca de zumo de limón o de buen vinagre
- Agua y sal
Receta de cochifrito 'Isabelín'
- Con una pizca de aceite en el fondo de un puchero ancho y bajo, sin amontonar, dorar los pedazos de cochinillo sazonados, a fuego suave, sin prisa.
- Cuando están tostados, añadir ajos + cebolleta, dar unas vueltas.
- Incorporar pimentón + perejil, cubrir con agua, sazonar y que guise despacio, sin tapar, para que evapore el jugo.
- Andar al loro cuando quede seco y evapore todo el agua y se vuelve a refreír … darle unas vueltas para que se churrusque de nuevo + zumo de limón o vinagre, dar unas vueltas y listo.