La receta para hacer "cochifrito Isabelín" de Robin Food

Robin Food ha vuelto de nuevo a Más de uno para finalizar la semana con una receta riquísima, cochifrito Isabelín, no obstante antes de explicarnos la receta, ha querido hablar de un nuevo invento de Silicon Valley, en Estados Unidos, donde la startup Shin Starr Presents que ha presentado un camión robotizado que cocina solo.

Esto está pensado para el reparto de comida a domicilio, y según ha contado el CEO de esta empresa, de nombre Kish Shin, solo hay que introducir los ingredientes en el camión antes de que salga, y a partir de ahí, el robot que va dentro se encarga de cocinar para que la comida llegue recién hecha a la casa del cliente.

A Robin, sin embargo, no le convence este invento y ha reivindicado la importancia de cocinarse a uno mismo. Además, ha sembrado otro debate en el estudio de Más de uno ¿Cuánto puedes separar los dedos del pie?, y ha invitado a los ayentes a sumarse al mismo, que lo han hecho con ganas.

Ingredientes "cochifrito Isabelín":

1 kg. de cochinillo troceado

12 dientes de ajo aplastados, con su piel

1 cebolleta pequeña picada

Perejil picado

1 pizca de pimentón picante de la Vera

Aceite de oliva

1 pizca de zumo de limón o de buen vinagre

Agua y sal

Receta de cochifrito 'Isabelín'