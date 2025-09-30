La morcilla de León y los perdones de San Froilán

David de Jorge ha guiado este martes al equipo de Más de uno hasta León. La antigua capital del reino celebra estos días sus tradicionales fiestas de San Froilán donde son protagonistas los carros engalanados y los pendones, también destacan otras tradiciones ancestrales como la de las Cantaderas. La ceremonia rinde homenaje a la victoria en la batalla de Clavijo y a las cien doncellas que, según la leyenda del rey Ramiro I, prefirieron cortarse la mano antes que someterse al tributo musulmán.

Durante las Cantaderas, jóvenes vestidas con trajes de época acuden a la Catedral de León para danzar y representar el tradicional debate del "Foro u Oferta", en el que el Ayuntamiento y el Cabildo discuten si esa ofrenda es una obligación o un gesto voluntario.

La gastronomía leonesa

El 5 de octubre tiene lugar una romería multitudinaria: más de 60.000 personas peregrinan hasta La Virgen del Camino, con más de 200 pendones y una veintena de carros para honrar al santo "tocándole las narices" —literalmente— como tradición de pedir salud. La costumbre dicta un ritual: tocar varias partes del conjunto que adorna la puerta lateral de la basílica — primero la catedral, luego la calavera, después el bastón del santo y finalmente la nariz — siempre en ese orden estipulado.

Y en medio de imágenes, carros y devoción, León se viste de sabor: morcilla, chorizo de callos, pulpo... y "perdones" (no disculpas, sino avellanas). Se dice que antiguamente los jóveness regresaban cargados con avellanas a su casas para merecer un "perdón" por haber dejado allí a su pareja.

Otra de las tradiciones instauradas es la Ruta de la Morcilla, que este año llega a su quinta edición: 14 locales competirán con tapas exclusivas que muestran lo mejor de la morcilla leonesa.

Los anfitriones de la tradición

David Vila —socorrista y creador digital conocido como @vycandfood— nos cuenta todas las curiosidades gastronómicas de estas fiestas. Él y sus compañeros foodies impulsan la gastronomía local como parte esencial de la celebración. También hace acto de presencia Juan Dopico, responsable de El Serranillo, tienda centenaria de productos leoneses. Fundada en 1926 por Tomás Hernández "El Serranillo", y hoy gestionada por Rosa Dopico y su hijo Juan Dopico Hernández, ofrece delicias que ya forman parte del imaginario festivo.

En su catálogo: morcilla, chorizo, "perdones", pulpo, pimentón, aceitunas y conservas del norte... ofreciendo además un "kit de supervivencia" festivo: aceitunas, vermú, conservas y más para saborear León en su máxima expresión.